Scaroni saluta Gazidis: «Lo ringrazio per quello che ha fatto per il Milan»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato all’Assemblea degli azionisti rossonera salutando l’amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis, a causa del suo imminente addio.

PAROLE – «Le decisioni professionali che prenderà Ivan dipendono da lui. Lo ringrazio per quello che ha fatto per il Milan e per i rapporti che abbiamo avuto. E’ facile fare il presidente di società quando hai uno come Ivan al tuo fianco».