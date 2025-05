Scarpa d'Oro: da Gyokeres a Salah, passando da Mbappe e non solo. Ecco chi può ancora vincere il premio a 90 minuti dalla fine

Scarpa d’Oro: da Gyokeres a Salah, passando da Mbappé e non solo. Ecco chi può ancora vincere il premio a 90 minuti dalla fine

Manca una sola giornata al termine di Serie A, Liga e Premier, ma la corsa alla Scarpa d’Oro resta apertissima.

Con la chiusura dei campionati francese, tedesco, portoghese e olandese, infatti, i giochi restano chiusi per Victor Gyokeres attuale capolista in classifica, ma non per i suoi principali inseguitore, Mohamed Salah e Kylian Mbappe, in corsa grazie al coefficente maggiore (x2 anzicché x1.5 del campionato portoghese a cui fa riferimento l’attaccante dello Sporting) e agli ultimi 90 minuti ancora da giocare.

Attualmente, infatti, Gyokeres comanda con 58.5 punti, con 39 reti in stagione in campionato, mentre per Mbappé e Salah i punti sono rispettivamente 58 e 56. Con un gol a valere doppio, dunque, per l’attaccante francese del Real basterebbe andare a segno nell’ultima giornata per scavalcare il bomber del campionato portoghese.

Già più complicata la situazione di Salah, a cui sarà richiesta almeno una doppietta per raggiungere il primo posto, senza considerare l’eventuale risultato del Real Madrid, in campo prima del Liverpool in questo weekend.

Più indietro in classifica Kane, con 52 punti, ma già certo del punteggio; Lewandowski e Retegui con 50 punti, troppo distanti per pensare ad una rimonta alle prime posizioni, ma in lotta almeno per il 4° posto.