Schalke 04, Wagner: «Derby perso duro da digerire»

David Wagner ha parlato dopo la partita contro il Borussia Dortmund: le dichiarazioni del tecnico dello Schalke 04

David Wagner, allenatore dello Schalke 04, ha commentato la pesante sconfitta incassata contro il Borussia Dortmund all’esordio in Bundesliga dopo lo stop.

«Non abbiamo giocato bene, almeno due gol erano facili da difendere. Le sconfitte nel derby sono dure da digerire, anche se disputate in quest’atmosfera bizzarra. Infortuni? Non mi pare che abbiamo avuto grossi problemi di condizione, ci sono mancate le distanze in difesa».