Schick avverte la Roma: «Voglio restare al Lipsia»

Patrik Schick ha espresso la sua volontà circa il futuro al Lipsia: le parole dell’attaccante in prestito dalla Roma

Patrik Schick, attaccante di proprietà della Roma ma in prestito al Lipsia, ha parlato del suo futuro durante un’intervista alla Bild.

FUTURO – «Non è che non so cosa succederà dopo la Champions perché fondamentalmente ho ancora due anni di contratto con la Roma. E se il Lipsia dovesse trovare una soluzione, potrei restare qui. Ma non è una decisione che devo prendere io. Quest’anno sarà anche tutto più complicato a causa della strana finestra di mercato, ma io non ho ancora lasciato il mio appartamento».

VOLONTA’ – «Voglio restare qui. Abbiamo giocato un’ottima stagione. Credo nella squadra e nella filosofia del mister. Mi piace il suo calcio. Penso che abbiamo le qualità per giocarci il titolo. E poi giochiamo la Champions League».