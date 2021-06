Schick incanta ad Euro 2020: ora mette nel mirino Baros

La Repubblica Ceca vola ai quarti di finale di Euro 2020: battuta l’Olanda per 0-2 con i gol di Schick e Holes. Sabato a Baku sfida alla Danimarca nei quarti di finale.

Quarto gol per Schick ad Euro 2020 che tocca quota 15 in nazionale. L’ex attaccante di Sampdoria e Roma mette nel mirino Milan Baros: l’ex centravanti della Repubblica Ceca mise a segno 5 gol nell’edizione di Euro 2004.

15 – Patrik Schick has scored 15 goals in 30 appearances for the Czech Republic, while only Milan Baros (5) has scored more goals at major tournaments than Schick (4) among Czech players. Spearhead. #EURO2020 pic.twitter.com/LScXbtmoxg

— OptaJoe (@OptaJoe) June 27, 2021