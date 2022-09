Schmeichel, che combini? Si presenta sovrappeso e in ritardo a Nizza

Il portiere del Nizza Schmeichel si presenta malissimo in Francia: arrivato al Nizza in evidente sovrappeso e in ritardo. L’inizio choc dell’ex Leicester

Inizia male l’avventura del portiere al Nizza.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, Kasper Schemeichel si sarebbe presentato in Francia con una percentuale di grasso corporeo molto alta rispetto ai valori corretti ed ha anche infranto le regole del club francese, arrivando in ritardo alle riunioni e non attenendosi ai giorni di riposo obbligatori.