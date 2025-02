Schuurs Torino, allenamento monstre sui social: ecco la super seduta e cosa filtra sul rientro post infortunio – FOTO

Schuurs Torino, il difensore granata mostra l’allenamento sui social, ecco le foto della seduta per rientrare dall’infortunio e cosa filtra sulle condizioni

Schuurs Torino, arrivano novità sulle condizioni del difensore. A renderle note però, non ci ha pensato la società di Via Viotti o un apposito intermediario, bensì direttamente il giocatore tramite i propri account social. Sul suo profilo Instagram infatti, stamane l’olandese ha diramato ben due video inerenti al suo allenamento. Affondi, salti, spinte con l’ausilio di un rialzo. Il focus, naturalmente, sul ginocchio infortunato.

Si tratta della terza volta in poco tempo che Schuurs si prodiga nella pubblicazione di contenuti multimediali concernenti le sue sedute. Una tendenza che stona con il silenzio che aveva invece permeato gli account ufficiali dell’ex Ajax nel periodo precedente. Che sia un segnale verso un imminente ritorno in campo? Difficile, quasi impossibile dirlo. Il percorso del numero tre post infortunio inoltre consiglia di scegliere sempre la prudenza come via maestra.

Effettivamente sono passati quasi 500 giorni, pressoché un anno e mezzo, da quel 21 ottobre 2023. Da quel Torino Inter che vide Schuurs lasciare anticipatamente il campo con il volto rigato dalle lacrime. E’ a quell’esatto istante che va datato l’inizio del calvario del classe ‘99. Prima l’operazione di ricostruzione del legamento crociato, poi – dopo essersi tagliato le vacanze – il secondo intervento di pulizia dell’articolazione ad agosto per sopperire a l’anomalo dolore provato.

Da qualche mese Schuurs prosegue l’iter di riabilitazione in Inghilterra sotto le cure del dottor William. Come specificato dallo stesso mister Paolo Vanoli in una delle ultime conferenze: «Sta continuando la rieducazione, è a Londra e lo lasciamo tranquillo. Conosciamo tutti le sue qualità. Il ritorno è importante anche per il ragazzo».

Insomma, se stimare una data per il rientro in campo del centrale pare quanto mai proibito, senza alcun dubbio la fiducia dell’ambiente granata nei suoi confronti non è mai venuta a meno. Le prossime settimane non potranno che essere decisive in un senso o nell’altro, stando a quanto visto sui social le sensazioni sembrerebbero (finalmente) almeno timidamente positive.