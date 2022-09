Sconcerti: «Il Napoli travolge un Liverpool sul viale del tramonto»

Il giornalista Mario Sconcerti ha analizzato il mercoledì di Champions League tra la vittoria del Napoli e la sconfitta dell’Inter

Il giornalista Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha analizzato il mercoledì di Champions League tra la vittoria del Napoli contro il Liverpool e la sconfitta dell’Inter con il Bayern Monaco.

L’ANALISI – «L’inizio ad alto livello della Champions non porta grandi notizie. Solo la corsa travolgente del Napoli, così logica, così poco resistibile da far pensare a un tramonto del vecchio Liverpool, confermato anche dalle difficoltà in campionato. Napoli e Bayern sono le due vere sorprese del turno, almeno viste dal nostro orizzonte. L’Inter ha avuto poche fasi di partita per dare qualcosa, la differenza è sempre stata tanta. Più qualità individuale, qualcosa che in Italia è raro vedere con questa sincronia, poi organizzazione e soprattutto velocità. C’è qualcosa del grande calcio europeo che non sappiamo pareggiare. È questa rapidità nel trovarsi, nel pressare sempre l’avversario senza perdere equilibrio. È stata a tratti imbarazzante la differenza sia pure contro un’Inter volenterosa ma impotente.

ONANA – «Non mi è sembrato all’altezza, dentro una squadra che non sa ancora guidare. Spettacolare nelle incitazioni, ma con un’enfasi che i compagni non hanno mai compreso».

KVARATSKHELIA – «Intanto in Europa appare Kvaratskhelia, imprendibile, eccezionale, un ragazzo benedetto, figlio legittimo di un altro calcio. Alla fine sono ancora queste differenze semplici ad aprire il vuoto».