Il commento di Mario Sconcerti per il Corriere della Sera sul derby d’Italia: Inter-Juventus si sfidano alle 20.45 al Giuseppe Meazza in San Siro

E’ il grande giorno di Inter-Juventus, il Derby d’Italia. Al Meazza di San Siro, ore 20.45, prenderà il via l’anticipo del sabato sera con le formazioni di Allegri e Spalletti pronte a sfidarsi. Tanta è l’attesa per un match da tripla come nelle grandi classiche del calcio che si rispetti. Le analisi vertono proprio sull’imprevedibilità della gara. Nel commento pre-partita del giornalista Mario Sconcerti per il Corriere della Sera viene sottolineata la crescita dell’Inter: «Appena dieci mesi fa aveva perso 14 partite, ora ne ha perse 4 e ha la seconda difesa del campionato. Allegri un anno fa vinse lo scudetto perdendo 5 volte. Non è un’ Inter bellissima, ma è l’ Inter migliore da molti anni a questa parte. La prima che è stata rivoltata molte volte e alla fine forse si sia capita».

Prosegue Sconcerti: «A Roma dicono che Roma e Lazio hanno fatto una grande stagione, e dicono bene. L’ Inter ha fatto fino a oggi la stessa stagione e tutti sono delusi. Onestamente non capisco, anche perché l’ Inter era quella che partiva da più indietro. Le è mancato forse un risultato che desse significato alla novità del campionato. Se battesse la Juve deciderebbe la stagione di tutti: forse è questo lusso che resta ancora sospeso». Si passa poi all’argomento Juventus, con l’operato di Allegri sotto la lente d’ingrandimento: «Nel frattempo Allegri prende atto che è fallito il modulo di un anno fa. Mandzukic è tornato attaccante, per fargli posto vanno fuori Higuain o Dybala. Cuadrado ha un’ importanza tattica che ancora Douglas Costa non ha». Conclude, infine: «Mettere fuori Higuain o Dybala, Douglas Costa o Mandzukic, per un allenatore, è un vantaggio o una risorsa? O vuol dire tirar via un ago dalla paglia, cioè non avere ancora trovato la squadra?».