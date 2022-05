Sconcerti: «Milinkovic-Savic? Ci sta che voglia cambiare squadra»

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato del possibile futuro del centrocampista serbo Milinkovic-Savic: le dichiarazioni sul laziale

Ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato così di Sergej Milinkovic-Savic.

MILINKOVIC SAVIC – «Io non so quale sia il programma della Lazio ma sinceramente non capisco questa grandissima polemica sulla situazione contrattuale. Quasi tutti hanno calciatori in scadenza, su venticinque calciatori è normale che ce ne siano almeno cinque in scadenza. Milinkovic ci può stare abbia voglia di cambiare aria e vendendolo puoi comunque comprare per più ruoli. Mi sembra che la Lazio anzi abbia una situazione interessante. La trovo una situazione normale, soprattutto in una società non più contenta della propria squadra. Non sappiamo se la Lazio non è preparata. L’importante è che sia la società a gestire la situazione e non il caso, i biancocelesti non mi sembrano una società che opera con il caso. Va detto che oramai sono poche le società che investono propri soldi. Molto spesso si compra vendendo altri calciatori».