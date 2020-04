Sconcerti: «Ripresa dei campionati? Si dovrebbe chiedere ai calciatori»

Mario Sconcerti parla della possibile ripresa dei campionati: ecco le parole del noto giornalista su questa problematica

Mario Sconcerti parla della possibile ripresa dei campionati. Ecco le parole del noto giornalista intervistato da Calciomercato.com.

RIPRESA CAMPIONATI – «E’ la prima cosa da fare. Ai giocatori va chiesto se se la sentono di fare visite continue, come è facile immaginare giocando il campionato in 50 giorni, con una partita ogni 3 giorni; va chiesto se se la sentono di vivere in alberghi isolati; va chiesto di essere sottoposti a continui tamponi. Mi sembra fantascienza. La primavera poi è la stagione dei raffreddori. Che fai, ogni volta che uno starnutisce fai il tampone? E se uno dei 50 è positivo, fermi tutto di nuovo? Insomma, il rischio della ripresa è tropo alto».