Sconfitta ed esonero, è l’ultima chiamata: altro ribaltone in Serie A

In Serie A siamo abituati a parlare di esoneri, ma quello che potrebbe accadere nelle prossime ore non si vedeva da tempo.

In Serie A siamo abituati a vedere conferme, esoneri e annunci improvvisi come se piovessero, specialmente quando parliamo di allenatori. Volente o nolente, un tecnico si prende sempre le responsabilità del flalimento generale di un gruppo squadra, e infatti spesso e volentieri quando le cose non vanno esattamente verso la strada giusta è proprio il primo elemento a essere allontanato da una determinata società.

Ma quando ce ne sono addirittura due che potrebbero arrivare ai saluti, cosa può accadere? Questa situazione potrebbe effettivamente verificarsi nelle prossime ore, visto e considerato che è in programma una partita che può facilmente delineare il futuro di uno o più allenatori: parliamo di Torino-Fiorentina, un match che può presentare almeno un ribaltone in campionato in vista dei prossimi mesi di Serie A.

Torino-Fiorentina, molto più di una partita: allenatori in bilico

Torino-Fiorentina è molto più di una partita. Può infatti facilmente rappresentare una sfida spartiacque per i due allenatori. Baroni e Vanoli mai come in questa occasione sono stati effettivamente a rischio esonero, e chi perde può davvero essere licenziato e perdere così il posto che in questo momento sta occupando.

Una sorta di match a eliminazione come non se ne vedevano da un po’ di tempo a questa parte in Italia, ma che è comunque comprensibile in riferimento a quelle che sono le idee e gli interessi di entrambe le società. I Granata in questo momento hanno meno di 10 punti dalla zona retrocessione, quindi sono tutto tranne che fuori pericolo attualmente, e quindi la dirigenza del club si aspetta una scossa nelle prossime partite, onde evitare di entrare a fare parte di una zona calda e a dir poco rovente.

Senza contare l’eliminazione in Coppa Italia contro un’Inter che ha praticato veramente tantissimo turn over, e che quindi era conseguentemente affrontabile dalla prima squadra del club torinese. Se il Torino rischia di entrarci, la Fiorentina è al 100% in zona retrocessione. Dovesse arrivare l’ennesima sconfitta, ci possiamo aspettare un’altro esonero dopo quello di inizio stagione per Stefano Pioli. Come possiamo facilmente capire, per Baroni e Vanoli si prospetta un match che vale praticamente una stagione per tutti e due. E qualcuno, inevitabilmente, finirà per essere a dir poco scontento per l’epilogo di questa sfida di campionato, a meno che Torino e Fiorentina pareggino. Un punto che, però, non farebbe bene veramente a nessuno.