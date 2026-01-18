Scontri tifosi Fiorentina Roma sull’autostrada A1: la ricostruzione del bruttissimo episodio direzione Bologna. Cos’è successo

Scontri tifosi Fiorentina Roma avvenuti sull’autostrada A1: la ricostruzione di quanto successo in direzione Bologna

Doveva essere una domenica di sport e, soprattutto per il popolo viola, di commosso raccoglimento nel ricordo del Presidente Rocco Commisso. Invece, la cronaca si tinge di nero a causa di gravi episodi di violenza avvenuti lungo la rete autostradale. Nel primo pomeriggio di oggi si sono registrati momenti di alta tensione e scontri fisici tra gruppi di ultras della Fiorentina e tifosi della Roma. Un “incrocio pericoloso” che ha trasformato un tratto di autostrada in un campo di battaglia, paralizzando il traffico e seminando il panico tra le famiglie e i viaggiatori ignari presenti sul posto.

La dinamica: l’incrocio tra le trasferte

Tutto è nato dalla coincidenza dei tragitti delle due tifoserie, entrambe impegnate in trasferta verso il Nord Italia. Da una parte i sostenitori della Fiorentina, in viaggio verso lo stadio Dall’Ara per il “Derby dell’Appennino” contro il Bologna (fischio d’inizio alle 15:00). Dall’altra, i gruppi organizzati giallorossi, diretti a Torino per assistere alla sfida contro i granata, posticipo della 21esima giornata in programma alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Secondo le prime ricostruzioni, le due fazioni si sono incrociate venendo quasi subito al contatto. Ne è scaturita una rissa che ha coinvolto decine di persone, con lancio di oggetti e tafferugli in mezzo alla carreggiata.

Autostrada bloccata e disagi

Le conseguenze per la viabilità sono state immediate e pesanti. Gli scontri hanno costretto al blocco temporaneo della circolazione, creando lunghe code e disagi per chi viaggiava su quel tratto. Molti automobilisti, spaventati dalla scena di guerriglia urbana, sono rimasti bloccati nelle proprie vetture in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine, giunte sul posto per disperdere i facinorosi e ripristinare la sicurezza.

Un brutto segnale per il calcio

L’episodio getta un’ombra su una giornata calcistica importante. Mentre a Bologna la squadra di Paolo Vanoli si preparava a onorare la memoria del proprio presidente, e a Torino la Roma cercava punti pesanti contro i granata, la violenza di una minoranza ha purtroppo rubato la scena al calcio giocato. Le autorità stanno ora visionando i filmati per identificare i responsabili.