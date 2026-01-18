Formazioni ufficiali Bologna Fiorentina: le scelte di Italiano e Vanoli. Attacco pesante per i rossoblù, sorprese viola…

Formazioni ufficiali Bologna Fiorentina: le scelte di Italiano e Vanoli per il match della 21ª giornata di Serie A 2025/26

La ventunesima giornata di Serie A vive un pomeriggio dalle emozioni forti e contrastanti allo stadio Renato Dall’Ara. Alle ore 15:00 va in scena Bologna-Fiorentina, una partita che va oltre il semplice fatto agonistico. Il “Derby dell’Appennino” si disputa infatti in un clima surreale, segnato dal lutto per la scomparsa del Presidente viola Rocco Commisso. Prima del fischio d’inizio, le squadre e tutto lo stadio osserveranno un minuto di silenzio, poi la palla rotolerà per espressa volontà della famiglia del patron, che ha voluto onorare l’impegno sportivo.

Qui Bologna: Italiano cerca continuità

I padroni di casa arrivano al match con la necessità di ritrovare certezze. Il Bologna, attualmente a quota 30 punti e costretto a rincorrere il treno Champions League, ha vissuto un inverno complicato: prima del recente successo nel recupero contro il Verona, i rossoblù non vincevano in campionato dal 22 novembre. Vincenzo Italiano deve registrare una difesa apparsa troppo fragile (22 gol subiti, seconda peggior retroguardia della parte sinistra della classifica). Per scardinare la difesa avversaria, l’allenatore si affida all’estro di Riccardo Orsolini sulla fascia e alla freschezza del giovane bomber argentino Santiago Castro come terminale offensivo.

Qui Fiorentina: Vanoli a caccia della salvezza

Dall’altra parte c’è una Fiorentina ferita nel cuore ma determinata a risalire la china. La classifica è deficitaria: i viola navigano in piena zona retrocessione con soli 14 punti, a tre lunghezze dalla salvezza. Tuttavia, la cura di Paolo Vanoli inizia a dare i suoi frutti: la squadra è reduce da tre risultati utili consecutivi e cerca continuità. Il tecnico schiera un centrocampo di qualità guidato dalla regia di Nicolò Fagioli, mentre in avanti tutto il peso dell’attacco è sulle spalle di Roberto Piccoli, supportato dalla fantasia dell’islandese Albert Gudmundsson.

Le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive dei due allenatori per la sfida di oggi: