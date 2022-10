Scozia, dal 21 ottobre arriva il VAR

Il VAR arriva anche nel campionato scozzese: il suo primo utlizzo sarà il 21 ottobre nella partita tra Hibernian e St Johnstone

Il Var arriva anche nel campionato scozzese. Dopo quasi tre anni di pianificazione, sviluppo e test, la Fifa ha dato il via libera. La prima partita in cui verrà usato sarà Hibernian e St Johnstone in programma il 21 ottobre. Di seguito il comunicato della federazione scozzese.

«Siamo lieti di aver ricevuto l’approvazione per l’introduzione del Var nel calcio scozzese. Abbiamo lavorato a lungo in un periodo di quasi tre anni per arrivare a questo punto, abbiamo testato in ogni stadio della Premiership come parte del processo di allenamento e siamo pronti per partire. Come abbiamo visto in tutto il mondo, il Var ha contribuito a garantire che una percentuale più alta delle decisioni arbitrali in campo siano accurate e questo è un principio che i nostri ufficiali di gara sostengono».