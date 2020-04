Scudetto 2019-2020 su campo neutro, l’idea per salvare la stagione: si pensa ad un modello stile mondiale per portare tutto a termine

Un’idea che potrebbe piacere a tutti. La Lega, come tutti gli altri campionati top d’Europa, sta pensando ad una soluzione che potrebbe accontentare tutte le parti in causa, come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi.

Una formula stile mondiale, con le squadre delle zone a rischio che giocherebbero in stadi sicuri. Il tutto sempre a porte chiuse e non prima di metà maggio.