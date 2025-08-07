Sebastiano Esposito, è sfida tra Parma e Cagliari! I rossoblù adesso cambiano strategia: tutti i dettagli

Sebastiano Esposito, è sfida accesa tra Parma e Cagliari! I rossoblù ora cambiano strategia di mercato: tutti gli aggiornamenti

Il futuro di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, è al centro di un acceso duello di mercato tra Parma e Cagliari. Dopo una stagione in prestito all’Empoli, dove ha collezionato presenze sporadiche ma ha mostrato sprazzi del suo talento, il giovane centravanti è pronto a voltare pagina.

Parma in vantaggio: offerta concreta all’Inter

Il Parma, club ambizioso che punta al ritorno in Serie A, ha mosso i primi passi per assicurarsi Esposito. La proposta presentata ai dirigenti nerazzurri è di 4 milioni di euro, con l’aggiunta del 50% sulla futura rivendita. Una formula che permetterebbe all’Inter di mantenere un controllo indiretto sul cartellino del giocatore, strategia già adottata in passato per altri giovani del vivaio. La dirigenza emiliana, guidata da Fabio Pecchia, punta su Esposito per rafforzare il reparto offensivo con un profilo giovane ma già esperto del campionato italiano.

Cagliari cambia rotta: offerta per l’acquisto definitivo

Anche il Cagliari, allenato da Fabio Pisacane, ex difensore e ora tecnico emergente, è fortemente interessato al talento interista. Inizialmente il club sardo aveva proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro, subordinato al rinnovo del contratto di Esposito, in scadenza nel 2026. Tuttavia, nelle ultime ore la strategia è cambiata: Cagliari ha messo sul tavolo un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo, segnale di una volontà chiara di puntare sul giocatore per il presente e il futuro.

La volontà del giocatore può essere decisiva

Secondo fonti vicine al calciatore, Esposito sarebbe orientato ad accettare la proposta del Cagliari. Il progetto tecnico rossoblù, che prevede un impiego costante e un ambiente favorevole alla crescita, sembra aver convinto l’attaccante. La possibilità di essere protagonista in una squadra che punta sulla valorizzazione dei giovani è un fattore chiave nella sua scelta.

Inter riflette: cessione vicina

La dirigenza dell’Inter sta valutando quale proposta sposare, bilanciando esigenze economiche e strategia di sviluppo dei propri talenti. La sensazione è che, salvo colpi di scena, la cessione di Sebastiano Esposito si concretizzerà entro le prossime settimane, con Cagliari leggermente favorito nella corsa.