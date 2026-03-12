Seedorf bacchetta Allegri: tira in ballo anche i figli

L’ex centrocampista del Milan non risparmia l’attuale allenatore rossonero: una frecciata che sta facendo il giro del web

La vittoria nel derby ha riacceso le speranze scudetto del Milan, con la squadra di Allegri chiamata ora alla volata finale, sperando in altre battute d’arresto dell’Inter. Uno snodo cruciale del campionato sarà nel prossimo fine settimana: sabato pomeriggio la capolista ospita l’Atalanta, provando a ripartire dopo il ko nella stracittadina; domenica, invece, il Milan sarà ospite della Lazio per continuare la striscia vincente.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Se domenica sera i rossoneri avranno accorciato ulteriormente, allora davvero tutto sarà possibile, altrimenti l’Inter potrà iniziare già a pianificare la festa scudetto. Al di là di come andrà, comunque, di certo Allegri ha fatto rinascere una squadra che lo scorso anno è finita fuori dai piazzamenti europei ed aspetta ulteriori rinforzi per dare l’assalto al titolo.

Non tutti però sono d’accordo sulla bontà del lavoro del tecnico toscano e c’è anche qualche suo ex calciatore che non perde l’occasione di lanciargli qualche frecciata. Lo ha fatto anche Clarence Seedorf, nel corso del pre-partita Champions su Prime Video. L’ex centrocampista ha ricordato un aneddoto di quando lui era al Milan, allenato proprio da Allegri e le sue parole sono un rimbrotto all’allenatore.

Seedorf contro Allegri: “Non posso gestire i figli allo stesso modo”

Nel corso del suo intervento, Seedorf ha citato un episodio relativo a quando giocava ancora con il Milan e c’era Allegri in panchina.

Seedorf e l’aneddoto su Allegri (Screen Youtube Prime Video) – Calcionews24.com

L’attuale opinionista di Prime Video racconta: “Chiesi ad Allegri di restare a Dubai quattro giorni in più per il problema all’anca: il caldo faceva bene. Il tecnico rispose però: ‘Siamo tutti uguali e dobbiamo tornare'”. Una risposta che ancora oggi non va giù a Seedorf che, infatti, rimarca: “No, non siamo tutti uguali! Io ho quattro figli e non posso gestirli in maniera uguale. Devo capire il carattere di uno ed il carattere dell’altro”.

Un piccolo aneddoto che spiega le differenze di vedute tra Seedorf e Allegri, con il tecnico toscano che ha però dalla sua i risultati di un’intera carriera vissuta in panchina. Anche con il Milan, l’allenatore ex Juventus sta dimostrando di essere un abile gestore del gruppo e di riuscire a portare tutti dalla sua parte. Magari proprio non facendo differenze e considerando tutti alla pari, senza ‘trattamenti’ personalizzati tra i vari calciatori.