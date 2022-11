Senegal, Cissè: «Ringrazio Mendy che ci ha tenuti in gioco»

Aliou Cissè, commissario tecnico del Senegal, ha parlato dopo la vittoria di oggi contro il Qatar. Le dichiarazioni

Aliou Cissè, commissario tecnico del Senegal, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Sono molto contento dei ragazzi. Ringrazio Mendy che ci ha tenuti in gioco. Ma il gol che abbiamo subito potevamo evitarlo. È il collettivo che è importante. È una vittoria collettiva. Abbiamo deciso di inserire un altro attaccante per segnare un altro gol e ne sono molto contento. L’Olanda è diversa dal Qatar. Con tutto il rispetto per il Qatar».