Sentenza Figc Lazio, il club ricorrerà in appello: il comunicato

É arrivato il comunicato ufficiale della Lazio circa il processo sul caso tamponi: il club ricorrerà in appello

Dopo la sentenza della Procura Federale riguardo al caso tamponi cha ha coinvolto la Lazio e in seguito alle parole dell’avvocato Gian Michele Gentile, è arrivato anche il comunicato ufficiale della società. Il club biancoceleste ha annunciato che ricorrerà in appello alla decisione del Tribunale della FIGC. Ecco la nota ufficiale della Lazio, pubblicata sul proprio sito web.

«La Società Sportiva Lazio, a seguito del pronunciamento della sentenza di primo grado della giustizia sportiva, che prevede sette mesi di inibizione per il Presidente, 12 mesi per i medici sociali e 150 mila euro di multa per la Società, comunica che impugnerà in appello queste decisioni».