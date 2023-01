Sentenza Juve, i tifosi minacciano Chiné

Dopo la sentenza del caso Juve, il Procuratore Federale Chiné è stato preso di mira dai tifosi bianconeri sui social

Dopo la sentenza del caso Juve, il Procuratore Federale Chiné è stato preso di mira dai tifosi bianconeri sui social.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i supporters della Juventus non si sarebbero contenuti e sarebbero persino arrivati a minacciare di morte. Tanti sgradevoli messaggi come, ad esempio “Chinè come Moro” o anche “Chinè camorrista” e una caduta di stile da parte di alcuni sostenitori della Juventus.