Sentite questa Curva come suona, ecco a voi i tifosi dell’Atalanta (a Verona)

L’atmosfera dei tifosi dell’Atalanta che si è respirata ieri allo stadio Bentegodi è stata tanto emozionante quanto costante

“Sentite questa come suona. Ecco a voi Verona”. Citando Leonardo di Minno è la frase più adatta per descrivere la grande atmosfera respirata al Bentegodi, ma non da parte dei veronesi, bensì dai caldi tifosi dell’Atalanta che non esitano a far sentire la propria voce. Contestualizzando tale citazione, basta sentirla “suonare” la curva del settore ospiti nerazzurra per rimarcare quanto i sostenitori orobici abbiano la capacità di trasformare ogni partita in trasferta in una gara casalinga.

Clima di festa quello che accompagnava i tifosi dell’Atalanta durante la tratta dei tifosi fino a Verona, ma è sugli spalti che s’intravede uno spettacolo impressionante, nonostante la squadra stesse subendo gli attacchi avversari. La Sud del Verona prova a ribattere, ma la partita (parlando di tifo) al Bentegodi è stata già vinta a mani basse: entusiasmo, sventolio di vessilli nerazzurri e 1800 persone che fanno la differenza contro tutto e tutti. Alla rete straordinaria di Koopmeiners è una bolgia, la compattezza della tifoseria dell’Atalanta è talmente persuasiva da creare un “Bergamoto” talmente forte da far venire giù lo stadio. Si soffre in campo, ma il dodicesimo uomo non molla neanche per un secondo il colpo, e al fischio finale è tempo di fare festa. Si ritorna a casa soddisfatti, stanchi con la consapevolezza di aver dato tutto. Risaputo, ma l’Atalanta e i suoi tifosi sono un binomio consolidato anche nella cosiddetta “Maglia Sudata” (in campo e sugli spalti).