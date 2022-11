Serbia, Stojkovic: «Immagino l’Italia sul divano a guardarci»

Le parole di Dragan Stojkovic, CT della Serbia, sugli obiettivi della sua nazionale per l’esordio al Mondiale

Dragan Stojkovic, CT della Serbia ha parlato in conferenza stampa prima dell’esordio contro il Brasile L’allenatore si è espresso sull’obiettivo della sua nazionale per questo Mondiale.

SULL’ITALIA – «Essere tra le 32 squadre migliori al mondo è un grosso problema per tutti. Non è importante solo il Brasile, ma anche Camerun e Svizzera. Questo è un torneo, ci sono in gioco nove punti. Con il Brasile è solo la prima partita, dobbiamo essere mentalmente pronti e sani. Ma ripeto, il solo fatto di essere qui mi rende felice. Immaginate l’Italia, seduta a casa a guardare i Mondiali. E noi qui».