Serena: «Scudetto? La vittoria di Torino ha riacceso l'Inter. Il Napoli...»

Aldo Serena, ex attaccante dell’Inter, ha pronosticato il finale di stagione analizzando la corsa scudetto e la Coppa Italia

Ai microfoni di Gazzetta.it, Aldo Serena ha parlato della corsa scudetto e del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan.

LOTTA SCUDETTO – «Poco tempo fa avrei detto Milan. Lo vedevo agevolato dal calendario, specialmente nel turno casalingo con il Bologna quando invece l’Inter sarebbe stata ospite della Juventus. Sappiamo come è finita, ma c’è qualcosa che va oltre i risultati: fino a quel momento avevo visto un’Inter sulle gambe, stanca fisicamente e anche poco entusiasta per quel che riguardava il morale. La trasferta di Torino è stata la svolta, ha riacceso la scintilla. Lo hanno dimostrato con il Verona: un gruppo motivato, con ritmo e fiducia. Ora i favoriti sono loro: in più sono padroni del proprio destino. Ma è anche vero che non è più ammesso alcun passo falso, chi sbaglia rinuncia alla possibilità di vincere il campionato. Come il Napoli: la sconfitta contro la Fiorentina pesa».