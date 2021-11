Renè Ramos, fratello di Sergio, ha parlato della situazione del difensore del PSG. Ecco le dichiarazioni

Ai microfoni di El Mundo, Renè Ramos ha parlato del futuro di Sergio, che ancora non ha esordito con il PSG.

DICHIARAZIONI – «Sergio giocherà per il PSG appena potrà… Non si ritirerà né rescinderà il contratto. Non ci sono dubbi sul futuro di Sergio».