Sergio Ramos: «In campo devi essere pronto a uccidere. Con Paredes…». Le parole del difensore del PSG

Sergio Ramos ha parlato ai microfoni di TNT Sports della parapiglia avvenuta con Paredes durante il match tra PSG e Juventus. Ecco le parole del difensore dei parigini:

«Sono litigi che nascono in campo e che lì devono restare. Alla fine, ognuno deve difendere i propri interessi. Quando la partita finisce stringi la mano all’avversario e finisce lì, ma in campo devi essere pronto a uccidere per i tuoi compagni di squadra. Non c’è niente di personale con nessuno».