Sergio Ramos lontano dal Real Madrid, opportunità per la Juve?

Sergio Ramos appare sempre più lontano dal Real Madrid: la trattativa per il rinnovo di contratto è in fase di stallo

Sergio Ramos potrebbe essere uno dei nomi forti del prossimo mercato. Come riporta Diario Gol, nemmeno il ritorno di Carlo Ancelotti in panchina avrebbe sbloccato le trattative per il rinnovo di contratto del “Gran Capitan”.

Trattativa in fase di stallo dunque e addio sempre più probabile. Sergio Ramos, che andrebbe via da svincolato, potrebbe essere anche un’opportunità di mercato per la Juventus anche se i bianconeri puntano ad affiancare difensore giovani alla vecchia guardia.