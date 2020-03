Serie A, alcuni club chiedono di rifare la preparazione

Alcune società di Serie A hanno proposto di rifare la preparazione in vista della ripresa del campionato italiano

La Serie A ripartirà da zero. Saranno tante le decisioni che verranno prese durante il consiglio di oggi, a cui parteciperanno le massime cariche del calcio italiano. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, potrebbe esserci una novità.

Diverse società del campionato hanno proposto di rifare la preparazione, con un vero e proprio ritiro simile a quello estivo, per riprendere la condizione fisica adeguata e scendere in campo in vista della ripresa.