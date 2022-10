Bigon: «Il Napoli può arrivare così fino a fine stagione. Milan? Ha pagato il pensiero della Coppa»

Alberto Bigon, ex giocatore di Milan e Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 nel programma Radio Anch’io Sport

Alberto Bigon, ex giocatore di Milan e Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 nel programma Radio Anch’io Sport. Le sue dichiarazioni:

NAPOLI – «Il tempo dirà se sarà più forte del mio Napoli, a livello attuale è stellare. Non dimentichiamo che il nostro Napoli era partito in maniera più difficile siccome i sudamericani sono arrivati dopo cinque giornate. La mia sensazione è positiva. Credo che questa società ha tutti i numeri per portare fino in fondo questa nuova avventura. Quel nome non lo farò mai, ma sarei contento arrivasse a fine stagione. Tutti gli innesti hanno portato una grande fame di successi che ha fatto da traino a tutto il gruppo. Il Napoli sta mettendo insieme più filosofie del calcio europeo e per questo sta riducendo il gap con le altre».

MILAN – «Se pensiamo alla preparazione di questa partita Juric ha avuto tutta la settimana per prepararla e sappiamo come lo faccia in modo minuzioso. Pioli non è riuscito a controbattere la furia del Torino che ha dimostrato di esserci in campo dal 1 all’ultimo minuto. Sono partite difficili per chi deve preparare anche poi la partita importante di Coppa come il Milan».

RISCHIO CALO NAPOLI – «L’andamento in casa è stato straordinario ai miei tempi e penso sia ancora un record di non aver mai perso e aver ottenuto un solo pareggio. Il Napoli ha voglia di arrivare fino in fondo e spero ce la possa fare».

SECONDA STELLA – «Auguro a Inter e Milan di arrivarci prima di me, perché anche per me è stata un’ossessione. Vedo nel Napoli tanta gioventù e tanta voglia, questa la chiave del successo con anche gli attaccanti che riescono a recuperare in difesa ancora prima dei difensori».

DE KETELAERE – «Lui e Kvara sono i simboli di questo inizio di stagione. Da una parte c’è un giocatore che appena tocca il pallone segna o fa assist, l’altro ancora non è riuscito a incidere per quello che ci si aspettava».

EPISODIO INTER – «Questa vicenda mi fa venire in mente la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli. Successe un fatto simile e rischiò di far rinviare la partita».