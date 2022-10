Napoli: Sirigu torna ad allenarsi in gruppo, terapie per Rrahmani

La squadra di Luciano Spalletti è tornata ad allenarsi questa mattina per preparare la sfida contro il Liverpool

Il Napoli di Luciano Spalletti è tornato questa mattina ad allenarsi per preparare il match di Champions contro il Liverpool. Come riporta la nota ufficiale del club, Sirigu è tornato in gruppo, mentre Rrahmani ha svolto terapie.

COMUNICATO – La squadra si è divisa in due gruppi: coloro che hanno giocato dall’inizio contro il Sassuolo hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione in palestra e circuito di forza in campo. Di seguito lavoro tattico e partita a campo ridotto. Sirigu ha svolto intera seduta in gruppo. Per Rrahmani terapie e palestra.