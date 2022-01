Serie A e non solo: da febbraio settimane di fuoco per le italiane

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarà un febbraio di fuoco per le formazioni italiane tra Serie A, Coppa Italia e la ripresa della Champions League

Il campionato di Serie A si è fermato a causa della sosta per le Nazionali, con Roberto Mancini che ha indetto uno stage per capire chi portare per i play-off per i mondiali in Qatar. La sosta è arrivata in un momento fondamentale per le squadre che la utilizzeranno per lavorare a parte con alcuni giocatori e attuare piano di riposo per permettere di affrontare al meglio le prossime settimane. Non a caso il mese di Febbraio sarà un mese di fuoco per molti dei club italiani. In primis il campionato entra nel vivo e toccherà all’Inter difendersi dalle avanzate del Napoli e Milan, che inseguono senza fermarsi. Attenzione però alla Juventus che potrebbe rivelarsi al mina inesplosa nonostante un avvio di stagione veramente difficile. A maggior ragione ora che finalmente sembra essere arrivato il tanto atteso bomber: affare fatto per Vlahovic dalla Fiorentina.

Non solo campionato, perché dal mese di febbraio riparte anche la Coppa Italia. La competizione nazionale sta entrando nelle fasi finali con i quarti di finale. Sarà interessante capire come i vari tecnici imposteranno le squadre, visto che parliamo di un match ad eliminazione diretta. Guardando il tabellone la finale può prevedere tantissimi accoppiamenti, come la partita Lazio-Juventus. Una riedizione della finale giocata nel 2017 dove a spuntarla fu la formazione allenata proprio da Allegri per 2-0 con le reti di Dani Alves e Bonucci. Un risultato quasi scontato visto la forza delle due squadre, come avevano previsto i vari Bookmakers, date e quote per Juve e Lazio in finale di Coppa Italia. Ecco il calendario della giornata:

Martedì 8 febbraio, ore 21: Inter-Roma (Canale 5)

Mercoledì 9 febbraio, ore 21: Milan-Lazio (Canale 5)

Giovedì 10 febbraio, ore 18: Atalanta-Fiorentina (Italia 1)

Giovedì 10 febbraio, ore 21: Juventus-Sassuolo (Canale 5)

Infine ripartono anche le competizioni europee. In questo frangente sarà molto importante dosare le forze per arrivare preparati ai match internazionali. In Champions League Inter e Juventus dovranno vedersela rispettivamente con Liverpool e Villarreal. Due sfide certamente non facili, ma tra le due l’Inter è sicuramente quella che più se la vedrà male. Ricordiamo, però, che il pallone è rotondo e può succedere di tutto nelle due partite degli ottavi di finale. La Juventus, invece, potrebbe avere vita facile, anche se non è al massimo in questa stagione. Spesso la formazione di Allegri pecca nella costruzione di gioco e per questo motivo anche le partite più semplici possono risultare fatali per il suo destino.

Anche per la Lazio sarà un mese complicato a causa dei numerosi impegni, tra cui quello di Europa League. La squadra di Sarri dovrà sfidare il Porto per poter accedere agli ottavi di finale della competizione. Un incontro difficile, ma non impossibile. La formazione biancoceleste è all’altezza dei portoghesi e sicuramente darà il massimo per continuare il sogno Europa League.

Staremo a vedere come andrà a finire, ma quello che è certo è che l’intera stagione si decide nel freddo mese di febbraio.