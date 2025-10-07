Serie A, chi sono i giocatori italiani più costosi? Ecco la classifica aggiornata - Calcio News 24

Giocatori italiani più costosi: ecco la classifica aggiornata 2025. La situazione attuale

Chi sono i giocatori italiani più costosi del momento? L’ultimo aggiornamento del portale specializzato Transfermarkt ha stilato la nuova classifica dei calciatori italiani con il valore di mercato più elevato. Un dato che tiene conto di prestazioni, età, campionato di appartenenza e potenziale di crescita. In vetta alla lista c’è un difensore dell’Inter che ha ormai raggiunto l’élite del calcio europeo.

A dominare la classifica dei giocatori italiani più costosi è Alessandro Bastoni, centrale dell’Inter, il cui valore ha raggiunto gli 80 milioni di euro. Subito dietro di lui, al secondo posto, c’è un altro nerazzurro: Nicolò Barella, stimato 65 milioni. Completa il podio Sandro Tonali, oggi in forza al Newcastle, con 60 milioni di valutazione.

Appena fuori dalla top 3 troviamo tre calciatori appaiati a 50 milioni: Federico Dimarco (Inter), Moise Kean (Fiorentina) e Alessandro Buongiorno (Napoli). Il settimo posto è occupato da Mateo Retegui, attualmente in Arabia Saudita con l’Al-Qadsiah, valutato 45 milioni di euro.

Tra i portieri spiccano Gianluigi Donnarumma (Manchester City) e Guglielmo Vicario (Tottenham), entrambi considerati tra i migliori nel loro ruolo e con un valore di mercato rispettivamente di 40 e 32 milioni.

A metà classifica troviamo anche giocatori in crescita come Riccardo Calafiori (Arsenal), Davide Frattesi (Inter), Andrea Cambiaso (Juventus) e Giorgio Scalvini (Atalanta), tutti intorno ai 35 milioni di euro.

Molti dei giocatori italiani più costosi militano in Serie A, ma ben sette di loro giocano all’estero, a conferma della crescente esportazione del talento azzurro. La Premier League si conferma una delle destinazioni preferite, ma anche la Liga e, sorprendentemente, il campionato saudita, iniziano ad attirare i big italiani.

Tra i giovani in rampa di lancio ci sono anche Lorenzo Lucca, Francesco Pio Esposito, Nicolò Rovella (Lazio) e Manuel Locatelli, tutti valutati intorno ai 30 milioni. Un dato che testimonia il buon livello del vivaio italiano e il crescente interesse dei club europei per i talenti nostrani.

La classifica dei giocatori italiani più costosi è in continua evoluzione, ma una cosa è certa: il valore del calcio italiano, almeno sul piano individuale, continua a crescere.