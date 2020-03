Serie A, Dal Pino a Spadafora: «Non è il momento per fare demagogia»

La dura replica del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha risposto alle recenti dichiarazioni del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

«Ritengo non sia il momento di fare polemiche e demagogia. Lo sport non è solo il calcio e il calcio non è solo la Serie A. Serie A da sempre svolge un riconosciuto ruolo di locomotiva del comparto, producendo direttamente ogni anno circa 3 miliardi di euro di ricavi totali e generando un indotto di 8 miliardi a beneficio dell’intera piramide calcistica, oltre a una contribuzione fiscale e previdenziale di un miliardo di euro».