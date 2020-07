Paolo Dal Pino ha parlato del protocollo del Cts in vista del prossimo campionato

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato, come riportato dall’Ansa, in merito alla questione relativa al protocollo del Cts in vista della prossima stagione.

«Con il protocollo attuale è molto difficile affrontare l’intero campionato l’anno prossimo con un tampone ogni quattro giorni. Alla luce delle modificate situazioni sanitarie dobbiamo con il Cts definire delle nuove modalità percorribili».