Serie A, dalle giovanili al calcio top il percorso è pieno d’ostacoli. Nel massimo campionato ci sono pochi spazi per i ‘canterani’

Un percorso ad ostacoli, spesso davvero complicato da gestire. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi cerca di analizzare la complessità del percorso per i giovani calciatori, spesso in difficoltà a fare il salto dal settore giovanile alla prima squadra.

I giovani ‘canterani’, ovvero chi arriva dal settore giovanile, fanno spesso fatica ad entrare nel calcio che conta. Un percorso ad ostacoli differente rispetto a quanto accade in altri paesi.