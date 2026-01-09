Serie A, giornata storica: 10 partite e nessuna vittoria in casa, accade per la quarta volta in 31 anni

Serie A, crolla il fattore campo: nessuna squadra in casa vince, un’anomalia che si è registrata appena quattro volte in 31 anni

L’anomalia statistica si è ripetuta per la quarta volta nell’era dei tre punti, un evento che non si verificava dal 2014. L’ultimo turno di Serie A entrerà negli archivi non tanto per il gioco espresso, quanto per l’insolita “ospitalità” delle squadre di casa, incapaci di vincere anche una sola partita. L’analisi della Gazzetta:

Su dieci incontri disputati, infatti, gli ospiti hanno dominato con sei successi, mentre i padroni di casa si sono dovuti accontentare di quattro pareggi. È solo la quarta occasione in cui si registra un turno così marcatamente sfavorevole al fattore campo da quando il campionato è strutturato a 20 squadre: i precedenti risalgono all’11ª giornata del 2007-2008, al 36° turno del 2012-2013 e alla 12ª giornata del 2014-2015. A suggellare questa giornata storica è stato il gol di Lorenzo Colombo, la rete che ha ufficialmente consegnato il turno agli annali della statistica.

Guardando ancora più indietro, prima della riforma del 2004, emergono altri cinque casi in cui il fattore campo venne completamente annullato. Episodi rari ma significativi, che testimoniano quanto questo tipo di andamento sia eccezionale nella storia del nostro calcio.

I precedenti risalgono alla 2ª giornata del campionato 1970/1971, alla 18ª del 1977/1978, alla 28ª del 1978/1979 e del 1980/1981, e infine all’11° turno della stagione 1994/1995. Cinque giornate che, insieme a quella appena disputata, compongono un piccolo ma curioso capitolo delle statistiche della Serie A.

