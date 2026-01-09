Serie A
Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali della 20ª giornata di campionato: l’elenco completo
Con la Serie A ormai nel suo pieno svolgimento, l’attenzione si sposta già al prossimo turno di campionato. L’20ª giornata si preannuncia ricca di emozioni, con partite di grande fascino. Ecco le designazioni arbitrali per le partite:
SERIE A – DESIGNAZIONI 20° GIORNATA
COMO – BOLOGNA Sabato 10/01 h. 15.00
ABISSO
BERTI – SCARPA
IV: DI MARCO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MARINI
UDINESE – PISA Sabato 10/01 h. 15.00
AYROLDI
ROSSI M. – ZEZZA
IV: BONACINA
VAR: CAMPLONE
AVAR: FABBRI
ROMA – SASSUOLO Sabato 10/01 h. 18.00
MARCENARO
MONDIN – MONACO
IV: MARCHETTI
VAR: MAGGIONI
AVAR: DI BELLO
ATALANTA – TORINO Sabato 10/01 h. 20.45
FOURNEAU
BAHRI – CEOLIN
IV: GALIPO’
VAR: DI PAOLO
AVAR: MARIANI
LECCE – PARMA h. 12.30
MARINELLI
BINDONI – TEGONI
IV: ZUFFERLI
VAR: MARINI
AVAR: MARIANI
FIORENTINA – MILAN h. 15.00
MASSA
MELI – COSTANZO
IV: RAPUANO
VAR: MARESCA
AVAR: CHIFFI
VERONA – LAZIO h. 18.00
GUIDA
MASTRODONATO – BIANCHINI
IV: ARENA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: FABBRI
INTER – NAPOLI h. 20.45
DOVERI (foto)
ALASSIO – COLAROSSI
IV: COLOMBO
VAR: DI BELLO
AVAR: DI PAOLO
GENOA – CAGLIARI Lunedì 12/01 h. 18.30
LA PENNA
LAUDATO – CECCON
IV: SACCHI
VAR: NASCA
AVAR: MARESCA
JUVENTUS – CREMONESE Lunedì 12/01 h. 20.45
FELICIANI
ROSSI L. – BARONE
IV: CALZAVARA
VAR: GARIGLIO
AVAR: CHIFFI
