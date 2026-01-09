Connect with us

Serie A

Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali della 20ª giornata di campionato: l’elenco completo

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

45 minuti ago

on

By

moviola

Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali della ventesima giornata di campionato: tutti i dettagli e la lista completa

Con la Serie A ormai nel suo pieno svolgimento, l’attenzione si sposta già al prossimo turno di campionato. L’20ª giornata si preannuncia ricca di emozioni, con partite di grande fascino. Ecco le designazioni arbitrali per le partite:

SERIE A – DESIGNAZIONI 20° GIORNATA

COMO – BOLOGNA     Sabato 10/01 h. 15.00

ABISSO

BERTI – SCARPA

IV:      DI MARCO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      MARINI

UDINESE – PISA    Sabato 10/01 h. 15.00

AYROLDI

ROSSI M. – ZEZZA

IV:      BONACINA

VAR:      CAMPLONE

AVAR:      FABBRI

ROMA – SASSUOLO    Sabato 10/01 h. 18.00

MARCENARO

MONDIN – MONACO

IV:       MARCHETTI

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       DI BELLO

ATALANTA – TORINO    Sabato 10/01 h. 20.45

FOURNEAU

BAHRI – CEOLIN

IV:      GALIPO’

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     MARIANI

LECCE – PARMA     h. 12.30

MARINELLI

BINDONI – TEGONI

IV:      ZUFFERLI

VAR:     MARINI

AVAR:    MARIANI

FIORENTINA – MILAN     h. 15.00

MASSA

MELI – COSTANZO

IV:     RAPUANO

VAR:     MARESCA

AVAR:      CHIFFI

VERONA – LAZIO     h. 18.00

GUIDA

MASTRODONATO – BIANCHINI

IV:     ARENA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     FABBRI

INTER – NAPOLI     h. 20.45

DOVERI (foto)

ALASSIO – COLAROSSI

IV:     COLOMBO

VAR:     DI BELLO

AVAR:       DI PAOLO

GENOA – CAGLIARI    Lunedì 12/01 h. 18.30

LA PENNA

LAUDATO – CECCON

IV:       SACCHI

VAR:     NASCA

AVAR:     MARESCA

JUVENTUS – CREMONESE    Lunedì 12/01 h. 20.45

FELICIANI

ROSSI L. – BARONE

IV:     CALZAVARA

VAR:    GARIGLIO

AVAR:      CHIFFI

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:
Change privacy settings
×