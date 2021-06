Serie A, DAZN svela il prezzo del nuovo abbonamento

Dalla prossima stagione, la Serie A sarà su DAZN: l’emittente ha svelato il prezzo del nuovo abbonamento

Dalla prossima stagione e fino al 2024, la Serie A sarà tutta in diretta su DAZN che ha vinto la battaglia ai diritti tv con Sky. Con tutti i match del nostro massimo campionato, cambierà anche il prezzo dell’abbonamento all’emittente streaming e Calcio&Finanza ha svelato il nuovo costo.

A partire dall’1 luglio, la proposta di DAZN avrà un prezzo di 29,99 euro al mese, ma ci sarà anche un’offerta per i nuovi clienti che si abboneranno dall’1 al 28 luglio: per loro è infatti prevista un’offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi.