Serie A, De Siervo: «Mi auguro che Dal Pino trovi le motivazioni»

Luigi De Siervo ha parlato della nomina di Paolo Dal Pino a presidente della Lega Serie A e del tempo richiesto per accettare l’incarico

Luigi De Siervo, rieletto nuovamente amministratore delegato della Lega Serie A, a margine delle votazioni ha parlato della nuova nomina a presidente di Paolo Dal Pino e della richiesto di tempo per accettare l’incarico di quest’ultimo.

«Forse dire spaventare è sbagliato, mi auguro che Paolo possa trovare le motivazioni. Il punto centrale è che sarebbe un punto di arresto significativo per la Serie A perdere il proprio presidente, appena rieletto, in un momento tanto delicato. Stiamo affrontando un periodo di scelte rilevanti e che condizioneranno l’attività di Lega Serie A per i prossimi decenni: tutto è molto esasperato, ma fa parte della situazione».