Serie A, il CorSport anticipa le designazioni arbitrali della 20^ giornata: Doveri per Inter Napoli, ma c’è un’altra partita delicata!

Serie A, la anticipazioni delle designazioni per il 20° turno secondo il CorSport: a Doveri il fischietto di Inter Napoli, gli altri match clou

Sale l’attesa per la 20^ giornata di Serie A e, in attesa dei comunicati ufficiali, il Corriere dello Sport svela in anteprima le probabili scelte del designatore Gianluca Rocchi. I riflettori sono tutti puntati sul big match di San Siro: per la sfida scudetto tra l’Inter e il Napoli, la designazione sembra ormai scritta a favore di Daniele Doveri. Considerato uno dei profili più esperti e affidabili della CAN (attualmente quinto in graduatoria), il fischietto della sezione di Roma 1 è l’unico ritenuto “spendibile” per gestire la pressione dei nerazzurri e dei partenopei, nonostante le incertezze mostrate nel recente Torino-Cagliari.

LEGGI ANCHE: Arbitri Serie A, pugno duro dell’AIA su Sozza dopo gli errori in Lazio Fiorentina! Su Napoli Verona…

Per quanto riguarda le altre gare delicate, Marco Guida è il candidato numero uno per Verona-Lazio. L’arbitro di Torre Annunziata, attualmente il migliore per rendimento, ha già dimostrato di saper “anestetizzare” le partite più calde (come Juve-Milan) e sembra la garanzia necessaria per la trasferta dei biancocelesti. Infine, suggestione per l’Olimpico: Roma-Sassuolo potrebbe toccare a Matteo Marcenaro, rievocando così i vecchi attriti vissuti con l’ex tecnico José Mourinho a campi invertiti.