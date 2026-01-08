Serie A
Arbitri Serie A, pugno duro dell’AIA su Sozza dopo gli errori in Lazio Fiorentina! Su Napoli Verona…
Arbitri Serie A, pugno duro dell’AIA su Sozza dopo gli errori in Lazio Fiorentina! La posizione dei vertici arbitrali sugli episodi di Napoli Verona
La diciannovesima giornata di Serie A lascia strascichi pesanti e polemiche roventi, costringendo i vertici arbitrali a interventi drastici. Secondo l’analisi riportata da La Gazzetta dello Sport, l’AIA ha deciso di usare il pugno duro nei confronti dei direttori di gara protagonisti degli errori più evidenti. A pagare il conto più salato è Simone Sozza, fischietto della sezione di Seregno, colpevole di una gestione insufficiente nel match tra Lazio e Fiorentina. Per lui, così come per gli addetti alla tecnologia Ivano Pezzuto (VAR) e Prontera (AVAR), è in arrivo uno stop tecnico: la “panchina” durerà per uno o due turni, un segnale chiaro di disapprovazione per l’operato visto allo Stadio Olimpico.
I motivi della bocciatura: il rigore negato e quello concesso
A far infuriare i designatori è stato soprattutto l’episodio del rigore negato ai biancocelesti. La trattenuta di Marin Pongracic, roccioso difensore croato dei toscani, ai danni di Mario Gila è stata giudicata “solare” e funzionale a impedire l’intervento del centrale spagnolo. Un errore grave, aggravato dalla concessione, nel finale, di un penalty molto generoso ai gigliati: in quel frangente, Albert Gudmundsson, fantasista islandese, è sembrato trascinare la gamba per cercare il contatto, una dinamica che ha lasciato molti dubbi non fugati nemmeno dalla revisione al monitor.
Verona-Napoli: Marchetti assolto, decisioni corrette
Destino opposto per Matteo Marchetti, arbitro della sfida tra Hellas Verona e Napoli. Nonostante le proteste dei partenopei, i vertici arbitrali hanno promosso le decisioni prese al Bentegodi. Il rigore assegnato per fallo di mano di Alessandro Buongiorno, baluardo della difesa azzurra, è ritenuto corretto: la posizione del braccio, rimasto incastrato sotto quello dell’avversario, è stata valutata comunque scomposta e punibile. Confermata anche la decisione di annullare il gol a Rasmus Hojlund: le immagini visionate a Lissone hanno certificato che il centravanti danese ha addomesticato il pallone con la mano prima di segnare, rendendo inevitabile l’annullamento per immediatezza. Infine, un’altra nota di demerito: Luca Pairetto finisce nel mirino della critica per un rigore dubbio concesso al Pisa contro il Como.
