Moviola Lazio Fiorentina, Sozza nella bufera! Giornali scatenati: «Disastro VAR, gara falsata». I voti in pagella per l’arbitro

Il post-partita di Lazio-Fiorentina non è dominato dalle analisi tattiche o dalle prodezze balistiche, bensì da un coro unanime di proteste e critiche feroci rivolte alla direzione arbitrale. La sfida dell’Olimpico lascia strascichi velenosi a causa di una gestione della gara definita disastrosa dai principali quotidiani sportivi nazionali. Come analizzato dettagliatamente nelle edizioni odierne di Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport e Tuttosport, la coppia formata dall’arbitro Simone Sozza e dal VAR Ivano Pezzuto esce dal match con una bocciatura totale e senza appello.

Il peccato originale: rigore negato ai Biancocelesti

L’episodio che ha scatenato le ire maggiori riguarda il contatto nell’area toscana tra Marin Pongracic, roccioso difensore centrale croato della Fiorentina, e Mario Gila, lo spagnolo in forza ai padroni di casa. Secondo quanto evidenziato con severità dal Corriere dello Sport, che definisce la prova “imbarazzante” parlando di un arbitraggio “in balia degli eventi”, la trattenuta della maglia è solare e prolungata. La mancata concessione del penalty è vista come un errore “clamoroso”: l’arbitro in campo “dorme” e il supporto tecnologico non interviene, nonostante le immagini mostrino chiaramente la perdita di equilibrio del difensore laziale. Anche per la Rosea, l’intensità della trattenuta era ampiamente punibile, configurando un abbaglio tecnico preoccupante.

Due pesi e due misure: il “rigorino” e la decisione su Zaccagni

La rabbia monta ulteriormente analizzando il metro di giudizio opposto applicato poco dopo. I quotidiani concordano nel sollevare enormi perplessità sul rigore concesso ai Gigliati per un contatto tra lo stesso Gila e l’islandese Albert Gudmundsson. Come riportato da Tuttosport, i dubbi restano forti: il Corriere parla apertamente di “rigorino”, criticando aspramente il VAR Pezzuto per essere intervenuto con una On-Field Review su un contatto leggero dopo aver ignorato la trattenuta “mastodontica” precedente. L’unica decisione salvata dalla critica, come sottolineato da Gazzetta e Corriere, è il rigore assegnato alla Lazio per il fallo netto del giovane Pietro Comuzzo su Mattia Zaccagni, capitano e leader tecnico dei capitolini. Tuttavia, la gestione complessiva, definita un “delirio” tecnologico, porta a voti bassissimi, con la richiesta mediatica di un periodo di stop per il VAR Pezzuto.

