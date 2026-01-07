Moviola Lazio Fiorentina, succede di tutto! Due episodi da brividi, si accende la protesta biancoceleste!

Moviola Lazio Fiorentina, serata infuocata: due episodi decisivi e proteste biancocelesti. Tutti i dettagli

Lazio Fiorentina è stata una gara segnata da episodi arbitrali e polemiche, soprattutto da parte dei biancocelesti. All’Olimpico, nel match valido per la 19ª giornata di Serie A e ultimo turno del girone d’andata, in palio c’erano punti pesanti per le ambizioni della Lazio e per la corsa salvezza della Viola. A dirigere l’incontro Simone Sozza, con Pezzuto e Prontera al VAR, protagonisti di decisioni che hanno fatto discutere.

Il primo episodio arriva al 19’, sullo 0‑0: la Lazio reclama un rigore per una trattenuta evidente di Pongracic su Gila. Il VAR effettua un check, ma non richiama Sozza alla review e il gioco prosegue tra le proteste della squadra di Sarri. Ben diverso l’episodio dell’89’, sull’1‑1: Gudmundsson cade in area dopo un contatto con Gila. Questa volta il VAR richiama l’arbitro, che dopo la revisione assegna il rigore alla Fiorentina, scatenando nuove proteste biancocelesti.

Nel recupero, al 94’, arriva un terzo episodio: Zaccagni viene atterrato da un intervento scomposto di Comuzzo. Sozza indica subito il dischetto e il VAR conferma in silent check. Un finale incandescente che lascia strascichi e polemiche, con la Lazio che continua a contestare la gestione dei due episodi precedenti

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Informativa Lottomatica e Goldbet: fino a 100€ per ogni cartellino in Serie A

Per ogni cartellino ottieni 5€ fino a 100€ di bonus scommesse

Verifica termini e condizioni tramite i seguenti link:

SCOPRI LA PROMO LOTTOMATICA

SCOPRI LA PROMO GOLDBET



