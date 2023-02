Serie A, diritti Tv: anche Rai e Mediaset in corsa. Le ultime

Potrebbero tornare le partite in chiaro? Rai e Mediaset in corsa per il bando dei Diritti Tv dei prossimi anni della Serie A

Questo quanto riferisce Milano Finanza, dove l’emittente di Stato e quella Fininvest starebbero seguendo con attenzione i lavori della Lega. La condizione è che il prossimo bando garantisca anche la trasmissione di gare in chiaro. Tim si è tirata indietro e DAZN senza l’appoggio del colosso della telefonia potrebbe non offrire grandi cifre, così come Sky e Amazon. Ovviamente è tutto un condizionale, soltanto voci che devono essere confermate.