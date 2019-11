Serie A: è Nainggolan l’MVP del mese di novembre

Radja Nainggolan è il miglior giocatore del mese di novembre della Serie A: premiate le prestazioni del centrocampista del Cagliari

La rinascita di Radja Nainggolan è completa: il centrocampista belga ha passato un periodo un po’ tormentato con la maglia dell’Inter, anche se ha regalato tante prestazioni di livello a Milano.

Il centrocampista, tornato a Cagliari in questa estate, è stato nominato MVP del mese di novembre della Serie A: grandissime prestazioni con la maglia rossoblu, in una stagione magica per i sardi.