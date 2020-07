La Spal saluta ufficialmente la Serie A: matematica la retrocessione dopo la pesante sconfitta in casa del Brescia

La Spal è la prima squadra a retrocedere in Serie B. Fatali alla squadra di Luigi Di Biagio la sconfitta subita al Rigamonti contro il Brescia e la vittoria del Genoa sul Lecce.

Il sogno Serie A si interrompe dopo tre anni. Ora alla Spal non restano che quattro giornate per chiudere in maniera dignitosa la stagione.