Serie A, ecco quando si ricomincia: tutte le date possibili

La Serie A potrebbe ripartire a maggio: ecco tutte le date possibili dopo la fine dell’emergenza Coronavirus

La Serie A potrebbe riaprire i battenti, una volta arginata l’emergenza Coronavirus in Italia. L’obiettivo di Lega Calcio e club è quello di tornare in campo il 2 maggio e concludere la stagione il 28 giugno (12 turni più recuperi e 5 slot per le coppe europee).

È possibile, però, che la ripresa venga rinviata al 16 maggio, costringendo così gli organi competenti a chiedere una proroga fino al 12 luglio. Attualmente, l’inizio degli allenamenti è previsto tra due settimane.