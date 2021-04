Serie A, effetto domino in panchina: Allegri-Sarri-Spalletti pronti a tornare

L’addio di Andrea Pirlo alla Juventus potrebbe innescare un effetto domino in Serie A: Allegri-Sarri-Spalletti pronti a tornare

Repubblica fa il punto della situazione sulle panchine nobili della Serie A che mai come in questa stagione saranno traballanti a fine stagione. Quella di Pirlo è la più traballante di tutte e se anche l’ultima vite che la tiene in piedi dovesse sbullonarsi si scatenerà un inevitabile effetto domino, visto che nella corsa alla successione non c’è solamente Allegri, per altro sempre nei pensieri dell’Inter nel caso in cui con Conte si arrivasse alla rottura, ma anche Gasperini, torinese di nascita e juventino di cuore, che sarebbe perfetto per illuminare di nuovo l’immagine del club.

Intanto sembra fatta per l’approdo di Maurizio Sarri alla Roma. L’accordo è imminente e dovrebbe essere siglato dopo la semifinale di Europa League. Nonostante il suo procuratore Ramadani sia in contatto anche con il Tottenham. Il tecnico toscano ha già avuto un paio di appuntamenti con lo stato maggiore giallorosso e il secondo è stato un faccia a faccia molto lungo (cinque ore). L’altra panchina nobile da sistemare è quella del Napoli: alla candidatura di Juric si è aggiunta quella più recente di Spalletti, figura che intriga molto De Laurentiis insieme al profilo di un allenatore completamente diverso. Si tratta del 41enne Alessio Dionisi, che fatto molto bene sia in C (Imolese) sia in B (prima di Empoli, Venezia).

Altro tecnico molto ambito è Juric, che domenica ha per la prima volta fatto capire di avere l’intenzione di lasciare il Verona: l’anno scorso lo cercarono con insistenza Fiorentina e Torino, mentre adesso potrebbe diventare l’erede di Gasperini all’Atalanta, come lo è già stato tanto al Crotone quanto al Genoa.