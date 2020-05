Il Parma inizierà il ritiro da domani, lunedì 18 maggio. La conferma del direttore sportivo Daniele Faggiano

Il Parma da domani, lunedì 18 maggio, si riunirà in ritiro per proseguire la preparazione di gruppo in vista dell’eventuale ripresa del campionato di Serie A.

A confermarlo è il direttore sportivo del club, Daniele Faggiano: «La squadra andrà in ritiro». Questa la decisione, nonostante il Comitato tecnico-scientifico non abbia ancora validato il protocollo della FIGC.