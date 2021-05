Serie A femminile: Juve campione d’Italia, vince il Sassuolo, Bari retrocesso

Serie A femminile: la Juventus batte il Napoli e si conferma campione d’Italia per la quarta volta consecutiva. Ok Sassuolo ed Empoli

La ventesima giornata di Serie A femminile si apre con il successo della Juventus sul Napoli (2-0): Girelli e Bonansea regalano tre punti decisivi per il quarto scudetto consecutivo. Le partenopee escono comunque a testa alta: domani il San Marino può riagganciare le azzurre di Pistolesi.

Vince il Sassuolo con sofferenza contro la Pink Bari, ultima in classifica e rimanda la festa UWCL del Milan. Prossima settimana al Ricci le rossonere, in caso di successo domani contro la Fiorentina, potrebbero perdere anche con due gol di scarto con lo scopo di staccare il biglietto per il treno Europa. Le pugliesi, invece, retrocedono aritmeticamente in Serie B (differenza reti con il Napoli abissale).

Nel pomeriggio successo senza troppi patemi dell’Empoli contro un’Hellas Verona senza particolari obiettivi. Le toscane scavalcano nuovamente la Fiorentina al quinto posto a quattro punti dalla Roma.